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***KOCFN* *HALKB* *QNBFB* *SEKFA* *A1CAP* *KTKVK* *ARNFK* *YKBNK* *CRDFA* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

14.10.2022 17:41
***KOCFN* *HALKB* *QNBFB* *SEKFA* *A1CAP* *KTKVK* *ARNFK* *YKBNK* *CRDFA* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***KOCFN******HALKB******QNBFB******SEKFA******A1CAP******KTKVK******ARNFK******YKBNK******CRDFA******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KOCFN, CRDFA, KTKVK, HALKB, QNBFB, A1CAP, SEKFA, ARNFK, SKYMD, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTFK2313 260.000.000 13.10.2022 02.11.2023 18.10.2022
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC12335 30.000.000 14.10.2022 13.01.2023 18.10.2022
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVKA2270 200.000.000 14.10.2022 30.12.2022 18.10.2022
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL12334 1.327.750.000 14.10.2022 13.01.2023 18.10.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK22330 602.000.000 14.10.2022 17.02.2023 18.10.2022
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP12325 75.000.000 14.10.2022 13.01.2023 18.10.2022
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFHA2217 16.285.000 14.10.2022 23.12.2022 18.10.2022
- Arena Finans Faktoring A.Ş. ARNFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFARENE2318 15.000.000 14.10.2022 13.10.2023 18.10.2022
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD12324 26.000.000 14.10.2022 06.01.2023 18.10.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK22345 363.000.000 14.10.2022 20.02.2023 18.10.2022


İlgili Şirketler [KOCFN, CRDFA, KTKVK, HALKB, QNBFB, A1CAP, SEKFA, ARNFK, SKYMD, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072307


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Yarım 3.245 3.286 -34,00  
Çeyrek 1.626 1.642 -17,00  
Gümüş.Ons 18,34 18,38 -0,53  
Gümüş Gr. 11,02 11,04 -0,24  
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