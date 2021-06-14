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***KOCFN* *KNTFA* *VAKFA* *BRKT* *YKBNK* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

14.06.2021 17:41



***KOCFN******KNTFA******VAKFA******BRKT******YKBNK******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KOCFN, KNTFA, INFO, BRKT, YKBNK, VAKFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKCTF62216 175.000.000 14.06.2021 09.06.2022 16.06.2021
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF92111 15.459.000 14.06.2021 22.09.2021 16.06.2021
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM92110 100.000.000 14.06.2021 13.09.2021 16.06.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT82141 50.000.000 14.06.2021 13.08.2021 16.06.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKK2125 100.000.000 14.06.2021 05.11.2021 16.06.2021
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS92117 110.850.000 14.06.2021 13.09.2021 16.06.2021


İlgili Şirketler [KOCFN, KNTFA, INFO, BRKT, YKBNK, VAKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942240


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VAKKO 13,75 46.953.849 % 10,00  
KUTPO 35,38 186.240.596 % 9,94  
OYYAT 24,78 53.585.362 % 9,94  
MERIT 22,58 546.955 % 9,91  
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Tam 3.318 3.404 -17,60  
Yarım 1.604 1.647 -8,51  
Çeyrek 804 823 -4,26  
Gümüş.Ons 27,98 28,01 0,06  
Gümüş Gr. 7,54 7,54 0,00  
B. Petrol 73,46 73,46 0,77  
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