***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarGüncel esas sözleşmeBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 15/03/2018 21/03/2018 95411 hariç tüm maddeler 18/03/2013 22/03/2013 828410-17 03/03/2009 09/03/2009 72653 25/12/2008 30/12/2008 72173-6-12-24 29/02/2008 06/03/2008 70142-3-4-6-7-8-13-25 09/03/2007 22/03/2007 67716 01/04/2005 08/04/2005 62786 28/12/2001 07/01/2002 54596 28/03/2001 02/04/2001 52652-4-6 03/04/2000 06/04/2000 50186 15/04/1999 22/04/1999 47762-3 26/02/1999 03/03/1999 47436-8-32 20/03/1996 25/03/1996 4004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963828BIST