***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme
14.09.2021 19:24
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Güncel esas sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 15/03/2018 21/03/2018 9541
1 hariç tüm maddeler 18/03/2013 22/03/2013 8284
10-17 03/03/2009 09/03/2009 7265
3 25/12/2008 30/12/2008 7217
3-6-12-24 29/02/2008 06/03/2008 7014
2-3-4-6-7-8-13-25 09/03/2007 22/03/2007 6771
6 01/04/2005 08/04/2005 6278
6 28/12/2001 07/01/2002 5459
6 28/03/2001 02/04/2001 5265
2-4-6 03/04/2000 06/04/2000 5018
6 15/04/1999 22/04/1999 4776
2-3 26/02/1999 03/03/1999 4743
6-8-32 20/03/1996 25/03/1996 4004
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963828
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
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8,4707
En Düşük
8,4072
18:059,9936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0340
|Açılış
|: 9,9700
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|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0179
En Düşük
9,9390
18:05489,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,99
|Açılış
|: 490,05
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|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.996
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4394
|8,4410
|% 0,18
|
|Euro
|9,9832
|9,9936
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,6620
|11,7205
|% 0,28
|
|Frank
|9,1513
|9,2065
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|9,88
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|-0,12
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