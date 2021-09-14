Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme

14.09.2021 19:24



***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Güncel esas sözleşme

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 15/03/2018 21/03/2018 9541
1 hariç tüm maddeler 18/03/2013 22/03/2013 8284
10-17 03/03/2009 09/03/2009 7265
3 25/12/2008 30/12/2008 7217
3-6-12-24 29/02/2008 06/03/2008 7014
2-3-4-6-7-8-13-25 09/03/2007 22/03/2007 6771
6 01/04/2005 08/04/2005 6278
6 28/12/2001 07/01/2002 5459
6 28/03/2001 02/04/2001 5265
2-4-6 03/04/2000 06/04/2000 5018
6 15/04/1999 22/04/1999 4776
2-3 26/02/1999 03/03/1999 4743
6-8-32 20/03/1996 25/03/1996 4004



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963828


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.434
Değişim :  -0,27% |  -3,85
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.438  
En Yüksek
1.444 En Düşük
1.429
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 38,50 231.131.592 % 10,00  
BIOEN 31,90 295.431.761 % 10,00  
CRFSA 46,70 9.675.214 % 9,99  
ORCAY 19,06 19.893.243 % 9,98  
TGSAS 17,32 13.487.150 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4394 8,4410 % 0,18  
Euro 9,9832 9,9936 % 0,34  
Sterlin 11,6620 11,7205 % 0,28  
Frank 9,1513 9,2065 % 0,55  
Riyal 2,2445 2,2558 % 0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.804 9,88  
Altın Gr. 490 490 4,12  
Cumhuriyet 3.227 3.276 -1,00  
Tam 3.213 3.294 -1,62  
Yarım 1.553 1.593 -0,78  
Çeyrek 779 797 -0,39  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 0,11  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,05  
B. Petrol 73,39 73,39 -0,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru