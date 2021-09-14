***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715Yeni Bakiye100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14 -113 36.777 36.650Kar Dağıtımı87.440 -87.440Yedeklere Aktarılan Tutarlar87.440 -87.440Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -799 -13.320 293.707 36.777 416.365Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -791 -1.701 293.707 95.024 486.239Yeni Bakiye100.000 -791 -1.701 293.707 95.024 486.239Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-38 2.974 64.371 67.307Kar Dağıtımı85.624 -95.024 -9.400Dağıtılan Temettü-9.500 -9.500Yedeklere Aktarılan Tutarlar85.624 -85.524 100Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -829 1.273 379.311 64.371 544.146Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ342.525 216.048 182.495 98.245FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER342.525 216.048 182.495 98.245Finansman Kredilerinden Alınan Faizler309.727 199.962 167.608 91.720Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar32.798 16.086 14.887 6.525KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-263.695 -160.808 -149.276 -78.285Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-219.380 -136.546 -126.185 -68.238Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-559 -536 -269 -262İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-36.721 -21.072 -19.961 -8.821Verilen Ücret ve Komisyonlar-7.035 -2.654 -2.861 -964BRÜT KAR (ZARAR)78.830 55.240 33.219 19.960ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-33.831 -22.461 -17.451 -11.282Personel Giderleri-15.612 -12.973 -8.014 -6.090Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-675 -264 -133 -119Araştırma ve Geliştirme Giderleri-616 -1.341 -616 -514Genel İşletme Giderleri-12.654 -12.624 -6.650 -6.482Diğer-4.274 4.741 -2.038 1.923BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)44.999 32.779 15.768 8.678DİĞER FAALİYET GELİRLERİ470.903 28.624 427.601 13.877Bankalardan Alınan Faizler43.537 16.099 28.343 9.001Türev Finansal İşlemler Karı407Kambiyo İşlemleri Karı427.241 12.023 399.186 4.859Diğer125 95 72 17KARŞILIK GİDERLERİ-4.351 -5.616 755 -2.556Özel Karşılıklar-692 -5.616 -1.678 -2.556Genel Karşılıklar-3.657 2.433Diğer-2DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-426.305 -11.328 -398.747 -4.473Türev Finansal İşlemlerden Zarar-7Kambiyo İşlemleri Zararı-426.305 -11.321 -398.747 -4.473NET FAALİYET KARI (ZARARI)85.246 44.459 45.377 15.526BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)85.246 44.459 45.377 15.526SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-20.875 -7.682 -11.976 -2.632Cari Vergi Karşılığı-22.392 -9.470 -13.135 -3.121Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.517 1.788 1.159 489SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)64.371 36.777 33.401 12.894DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI64.371 36.777 33.401 12.894Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları64.371 36.777 33.401 12.894Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı95.773 10.714Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri365.633 213.900Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-225.040 -164.401Alınan Ücret ve Komisyonlar32.798 16.086Elde Edilen Diğer Kazançlar-10.834 -2.583Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar13.232 7.175Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-15.612 -12.973Ödenen Vergiler-24.090 -5.470Diğer-40.314 -41.020Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-138.927 -59.032Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış771.673 328.503Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış148.379 35.210Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-184 -794Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.031.464 -402.824Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-27.331 -19.127Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-43.154 -48.318YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.473 -845Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller13 20Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.460 -825FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit300.000 140.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-145.000 -100.000Temettü Ödemeleri-9.500Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit145.500 40.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi11.895 3.379Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)112.781 -5.764Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar299.547 300.528Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar412.328 294.764Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)64.371 36.777 33.401 12.894DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.936 -127 -3.089 -423Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-38 -14 -15 -2Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-47 -18 -18 -4Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9 4 3 2Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.974 -113 -3.074 -421Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)3.796 -144 -3.736 -540Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-822 31 662 119TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.307 36.650 30.312 12.471Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI442.689 12.042 454.731 274.379 25.168 299.547GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5 5.985 5.985GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.669.092 25.846 3.694.938 2.911.497 19.908 2.931.405Finansman Kredileri3 3.654.081 25.846 3.679.927 2.880.326 19.908 2.900.234Tüketici Kredileri1.597.660 1.597.660 1.221.682 1.221.682Taksitli Ticari Krediler2.056.421 25.846 2.082.267 1.658.644 19.908 1.678.552Takipteki Alacaklar4 83.276 83.276 98.744 98.744Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -68.265 -68.265 -67.573 -67.573ORTAKLIK YATIRIMLARI13 0 13 13 0 13İştirakler (Net)13 13 13 13MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.567 7.567 6.514 6.514MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6.630 6.630 5.267 5.267YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.136 5.136 4.430 4.430DİĞER AKTİFLER16.243 16.243 17.456 17.456ARA TOPLAM4.153.355 37.888 4.191.243 3.219.556 45.076 3.264.632SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)140 140 140 140Satış Amaçlı140 140 140 140VARLIKLAR TOPLAMI4.153.495 37.888 4.191.383 3.219.696 45.076 3.264.772YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER6 2.873.369 56.239 2.929.608 2.152.382 66.805 2.219.187FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR4.923 4.923 4.740 4.740İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)7 543.817 543.817 409.395 409.395GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5 3.735 3.735 3.218 3.218KARŞILIKLAR8 70.886 70.886 63.417 63.417Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı6.856 6.856 6.022 6.022Genel Karşılıklar59.702 59.702 56.044 56.044Diğer Karşılıklar4.328 4.328 1.351 1.351CARİ VERGİ BORCU11.718 11.718 4.365 4.365ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER81.451 1.099 82.550 73.159 1.052 74.211ARA TOPLAM3.589.899 57.338 3.647.237 2.710.676 67.857 2.778.533SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR544.146 544.146 486.239 486.239Ödenmiş Sermaye9 100.000 100.000 100.000 100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-829 -829 -791 -791Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.273 1.273 -1.701 -1.701Kar Yedekleri379.331 379.331 293.707 293.707Yasal Yedekler30.473 30.473 30.023 30.023Olağanüstü Yedekler348.756 348.756 263.684 263.684Diğer Kar Yedekleri102 102Kar veya Zarar64.371 64.371 95.024 95.024Dönem Net Kâr veya Zararı64.371 64.371 95.024 95.024YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.134.045 57.338 4.191.383 3.196.915 67.857 3.264.772Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR3,10 15.582.134 775.851 16.357.985 13.340.747 666.234 14.006.981VERİLEN TEMİNATLAR11 1.883 1.883 1.700 1.700TAAHHÜTLER12 1.765.461 126.909 1.892.370 1.458.863 205.319 1.664.182Cayılabilir Taahhütler1.765.461 126.909 1.892.370 1.458.863 205.319 1.664.182Diğer Cayılabilir Taahhütler1.765.461 126.909 1.892.370 1.458.863 205.319 1.664.182TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR225.000 225.000 170.000 170.000Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar225.000 225.000 170.000 170.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler225.000 225.000 170.000 170.000EMANET KIYMETLER41.538 1.181 42.719 29.124 151 29.275NAZIM HESAPLAR TOPLAMI17.616.016 903.941 18.519.957 15.000.434 871.704 15.872.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963790BIST