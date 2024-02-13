***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.02.2024İhraç Tavanı Tutarı 1.650.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından bir yıllık dönem içerisinde 1 Milyar 650 Milyon TL'ye kadar nominal değerde, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile Tahvil /Finansman Bonosu ihraç edilmesine yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249171BIST