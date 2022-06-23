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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

23.06.2022 09:37
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/05/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.06.2022 tarih ve 32/891 sayılı toplantısında
Başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının dikkate alınması ve 23/09/2021 tarihli ve 49/1405 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 400.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 30.000.000 TL nominal tutarlı kısmın iptal edilmesi suretiyle 380.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 380.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, Şirketimize ilk aşamada 130.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, kalan 250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından 130.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır.
      
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038835


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