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***KOCFN* *NUGYO* *CLKEN* *KTKVK* *DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

16.07.2021 17:52



***KOCFN******NUGYO******CLKEN******KTKVK******DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KOCFN, KTKVK, CLKEN, DENFA, NUGYO]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTFE2212 150.000.000 14.07.2021 13.10.2022 26.07.2021
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKCTF72215 100.000.000 14.07.2021 13.07.2022 26.07.2021
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVKE2128 200.000.000 16.07.2021 15.10.2021 26.07.2021
- Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. CLKEN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSCLKE72317 150.000.000 16.07.2021 13.07.2023 26.07.2021
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFKK2111 188.000.000 16.07.2021 03.11.2021 26.07.2021
- Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. NUGYO Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSNGYO72314 250.000.000 16.07.2021 14.07.2023 26.07.2021


İlgili Şirketler [KOCFN, KTKVK, CLKEN, DENFA, NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951537


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KARYE 8,80 79.820.818 % 10,00  
EDATA 8,93 12.011.294 % 9,98  
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