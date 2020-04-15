***KOCFN* *YKYAT* *HALKB* *ZORLF* *GARAN* *OYYAT* *BRKT* *TCRYT* *KTKVK* *BRKVY* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***KOCFN******YKYAT******HALKB******ZORLF******GARAN******OYYAT******BRKT******TCRYT******KTKVK******BRKVY******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, BRKT, BRKVY, GARAN, KTKVK, OYYAT, TCRYT, HALKB, YKYAT, ZORLF, KOCFNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBK42015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52011 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018L2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 15/04/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018L2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 15/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF72127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2020 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD42016 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 İtfaSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2020 Taksitli İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD42011 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL42067 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM42028 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM42036 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838375BIST