***KOCFN* *YKYAT* *HALKB* *ZORLF* *GARAN* *OYYAT* *BRKT* *TCRYT* *KTKVK* *BRKVY* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
15.04.2020 17:29
***KOCFN******YKYAT******HALKB******ZORLF******GARAN******OYYAT******BRKT******TCRYT******KTKVK******BRKVY******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, BRKT, BRKVY, GARAN, KTKVK, OYYAT, TCRYT, HALKB, YKYAT, ZORLF, KOCFN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBK42015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52011 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018L2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 15/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018L2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 15/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF72127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD42016 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 İtfa
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2020 Taksitli İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD42011 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL42067 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM42028 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM42036 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838375
BIST