***KOCFN* *YKYAT* *KNTFA* *AKTIF* *QNBFL* *INFO* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
01.09.2021 17:44
***KOCFN******YKYAT******KNTFA******AKTIF******QNBFL******INFO******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KNTFA, QNBFL, INFO, KOCFN, AKTIF, YKYAT, SKYMD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF12218 12.793.000 01.09.2021 05.01.2022 03.09.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR12218 56.200.000 01.09.2021 11.01.2022 03.09.2021
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFMA2110 40.000.000 01.09.2021 01.12.2021 03.09.2021
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTF32311 80.000.000 01.09.2021 03.03.2023 03.09.2021
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB22221 500.000.000 27.08.2021 11.02.2022 03.09.2021
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYMA2110 400.000.000 01.09.2021 01.12.2021 03.09.2021
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMDA2139 19.435.000 01.09.2021 08.12.2021 03.09.2021
İlgili Şirketler [KNTFA, QNBFL, INFO, KOCFN, AKTIF, YKYAT, SKYMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961231
BIST