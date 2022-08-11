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***KOCFN* *ZORLF* *VAKVK* *TCRYT* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

11.08.2022 17:12
***KOCFN* *ZORLF* *VAKVK* *TCRYT* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları v


***KOCFN******ZORLF******VAKVK******TCRYT******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, KOCFN, TCRYT, VAKVK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82257 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2022 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82265 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2022 İtfa
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF82214 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2022 İtfa
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF82214 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD82231 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/08/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2218 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054658


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TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
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Altın Gr. 1.036 1.036 3,36  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.942 7.008 16,00  
Yarım 3.383 3.426 8,00  
Çeyrek 1.697 1.713 4,00  
Gümüş.Ons 20,53 20,55 0,23  
Gümüş Gr. 11,84 11,86 0,12  
B. Petrol 98,33 98,33 -1,27  
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