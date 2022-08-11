***KOCFN* *ZORLF* *VAKVK* *TCRYT* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***KOCFN******ZORLF******VAKVK******TCRYT******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, KOCFN, TCRYT, VAKVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82257 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2022 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82265 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2022 İtfaKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF82214 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2022 İtfaKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF82214 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD82231 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/08/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2218 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054658BIST