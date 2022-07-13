***KOCFN* *ZORLF* *YATVK* *EROGL* *ISFIN* *FIBAF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***KOCFN******ZORLF******YATVK******EROGL******ISFIN******FIBAF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler EROGL, ISFIN, KOCFN, YATVK, ZORLF, FIBAFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EROGL TRSERYP12313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeFİBA FAKTORİNG A.Ş. FIBAF TRFFBFK72216 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2022 İtfaİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN72242 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2022 İtfaKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF72215 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2022 İtfaKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRFKCTF72215 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/07/2022 Taksitli İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSE2214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72212 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD120723T18 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 13/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT070727T13 DEVLET TAHVİLİ 13/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045089BIST