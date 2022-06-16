***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 11:17
***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Holding ile Bağlı Ortaklık ve İştiraklerinde görev yapan tüm çalışanlarımızı yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücündeki düşüşten korumak amacıyla, 01.07.2022 tarihinden itibaren, mevcut ücretler baz alınarak %20 + 1.000 TL olmak üzere ücret artışı yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037600
BIST
14:172.470
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -60,69
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:1717,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0859
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:1718,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0854
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:171.013,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.013,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:15
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|GLBMD
|6,72
|3.356.734
|% 8,39
|
|TSGYO
|4,79
|116.014.434
|% 7,64
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|EUREN
|25,42
|164.393.264
|% 6,63
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,06
|102.395.726
|% -5,19
|
|RAYSG
|12,27
|2.439.752
|% -5,18
|
|HEDEF
|6,80
|13.513.718
|% -5,03
|
|TIRE
|19,37
|35.432.292
|% -4,96
|
|THYAO
|47,52
|3.454.438.309
|% -1,90
|
|SASA
|45,90
|2.179.971.875
|% 2,64
|
|EREGL
|29,34
|1.925.742.374
|% -2,07
|
|SISE
|21,18
|1.133.322.539
|% -2,84
|
|KRDMD
|13,07
|774.299.256
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,55
|357.514.775
|% -1,92
|
|YKBNK
|4,61
|550.628.568
|% -3,15
|
|DOHOL
|3,95
|396.068.312
|% -3,89
|
|TSKB
|2,10
|199.844.541
|% -2,33
|
|ODAS
|2,93
|257.399.824
|% 0,00
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3141
|17,3225
|% 0,49
|
|Euro
|18,0649
|18,0949
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,8294
|20,9339
|% -0,36
|
|Frank
|17,5861
|17,6920
|% 1,91
|
|Riyal
|4,6011
|4,6241
|% 0,53
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-13,50
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|11,00
|
|Tam
|6.734
|6.830
|-41,00
|
|Yarım
|3.306
|3.341
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,45
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,44
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:27XU100
Endeks 2, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 94 altında . İşlem hacmi 22, 215.00 milyon TL de
-
14:27FONET
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 14.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 113, 822 adet işlem
-
14:26HEDEF
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 940, 007 adet işlem
-
14:25FONET
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 14.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 108, 180 adet işlem
-
14:24RAYSG
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 12.27 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 982 adet işlem