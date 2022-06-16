***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KONKA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Holding ile Bağlı Ortaklık ve İştiraklerinde görev yapan tüm çalışanlarımızı yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücündeki düşüşten korumak amacıyla, 01.07.2022 tarihinden itibaren, mevcut ücretler baz alınarak %20 + 1.000 TL olmak üzere ücret artışı yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037600BIST