***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2022 09:44
***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesi 151.811.828 TL'den, 48.188.172 TL artırılarak, 200.000.000 TL'ye çıkartılmış olup, artırılan 48.188.172 TL nakit olarak Bera Holding A.Ş. tarafından taahhüt edilmiştir. Sermaye artırımı 19 Aralık 2022 tarih ve 10728 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Sermeye artırımı sonrası Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sermaye yapısı Bera Holding A.Ş. 131.999.998 TL (%65,99),
15:365.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,59
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.409
En Düşük
5.344
15:3618,6574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6821
En Düşük
18,6247
15:3619,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0371
|Açılış
|: 19,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8745
En Düşük
19,7252
15:361.083,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 11,65
|Açılış
|: 1.083,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.085,82
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler15:34
|PETUN
|63,85
|29.839.233
|% 9,99
|
|PLTUR
|14,65
|4.574.682
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|50.528.401
|% 9,98
|
|CASA
|173,10
|1.311.752
|% 9,97
|
|OTTO
|88,30
|4.545.596
|% 9,96
|
|TSKB
|4,95
|1.395.486.857
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,25
|7.898.655
|% -9,96
|
|OZSUB
|21,16
|36.965.391
|% -9,96
|
|SKBNK
|3,17
|1.279.027.843
|% -9,94
|
|VAKBN
|12,42
|3.785.673.072
|% -9,80
|
|THYAO
|147,40
|7.944.944.299
|% 2,86
|
|ASELS
|61,05
|5.573.182.608
|% 2,69
|
|EREGL
|42,26
|4.154.164.505
|% 1,83
|
|HALKB
|14,13
|4.122.350.743
|% -9,77
|
|YKBNK
|12,13
|4.115.690.066
|% -5,75
|
|EKGYO
|8,27
|3.270.371.313
|% -0,12
|
|SKBNK
|3,17
|1.279.027.843
|% -9,94
|
|YKBNK
|12,13
|4.115.690.066
|% -5,75
|
|VAKBN
|12,42
|3.785.673.072
|% -9,80
|
|ISCTR
|12,71
|3.814.945.568
|% -7,02
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6527
|18,6612
|% 0,06
|
|Euro
|19,8031
|19,8172
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6197
|22,7332
|% 0,18
|
|Frank
|20,0495
|20,1703
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9458
|4,9706
|% 0,05
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|18,21
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|12,92
|
|Cumhuriyet
|7.267
|7.377
|54,00
|
|Tam
|7.304
|7.353
|63,00
|
|Yarım
|3.548
|3.595
|31,00
|
|Çeyrek
|1.774
|1.797
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|0,48
|
|B. Petrol
|80,24
|80,24
|0,44
|