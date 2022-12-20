***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KONKA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesi 151.811.828 TL'den, 48.188.172 TL artırılarak, 200.000.000 TL'ye çıkartılmış olup, artırılan 48.188.172 TL nakit olarak Bera Holding A.Ş. tarafından taahhüt edilmiştir. Sermaye artırımı 19 Aralık 2022 tarih ve 10728 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Sermeye artırımı sonrası Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sermaye yapısı Bera Holding A.Ş. 131.999.998 TL (%65,99),