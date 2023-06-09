***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KONKA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.11.2022 tarihli KAP açıklamamızda Bağlı Ortaklığımız Golda Gıda San.ve Tic.A.Ş'nin Karaman İli Kazımkarabekir İlçesinde bulunan fabrika çatısı üzerine,2.000 KW (2 MW) gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı çalışmalarına başlandığı duyurulmuştur.Mevcut durum itibari ile 2.000 KW (2 MW) kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) devreye alınmış olup, elektrik üretimine başlanmıştır.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157643BIST