***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2023 15:29
***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KONKA]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.11.2022 tarihli KAP açıklamamızda Bağlı Ortaklığımız Golda Gıda San.ve Tic.A.Ş'nin Karaman İli Kazımkarabekir İlçesinde bulunan fabrika çatısı üzerine,2.000 KW (2 MW) gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı çalışmalarına başlandığı duyurulmuştur.
Mevcut durum itibari ile 2.000 KW (2 MW) kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) devreye alınmış olup, elektrik üretimine başlanmıştır.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157643
BIST
17:235.635
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 80,59
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.636
17:2323,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2508
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2325,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1053
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:231.476,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,46
|Açılış
|: 1.476,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:22
|UNLU
|10,12
|61.214.671
|% 10,00
|
|ADEL
|173,80
|101.980.279
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.038.146.899
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|46.143.004
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.236.063
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,49
|1.105.370.985
|% -6,63
|
|THYAO
|176,40
|10.605.542.141
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.810.442.268
|% 4,25
|
|EREGL
|37,10
|3.589.186.083
|% 1,64
|
|KCHOL
|103,50
|3.284.662.059
|% 3,29
|
|TCELL
|38,60
|3.062.482.320
|% 7,22
|
|EKGYO
|8,08
|2.565.243.942
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.810.442.268
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,39
|2.387.773.714
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,49
|2.114.998.215
|% -0,74
|
|AKBNK
|18,51
|2.320.380.881
|% -0,75
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3431
|23,3641
|% 1,10
|
|Euro
|25,1262
|25,1609
|% 0,38
|
|Sterlin
|29,2995
|29,4464
|% 1,21
|
|Frank
|25,7950
|25,9504
|% 0,72
|
|Riyal
|6,2082
|6,2394
|% 1,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-1,01
|
|Altın Gr.
|1.475
|1.475
|14,10
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.814
|4.895
|26,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,36
|0,31
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|0,13
|
Seans Raporu
17:22
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17:37XU100
Endeks 5, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 75, 806.00 milyon TL de
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17:37BRSAN
Yüzde 7.17 oranında artışla 267.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 383, 512 adet işlem
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17:36ARSAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 088, 842 adet işlem
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17:34NIBAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 421 adet işlem
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17:33ARSAN
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 992, 612 adet işlem