***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KONKA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız, Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş. paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan Esas Sözleşme Tadili izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarihli 53/1114 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, teslim alınan SPK onaylı tadil tasarılarının Bakanlık onayı için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılması için çalışmalara başlandığı, Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.Paydaşlarımıza ve Kamu oyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196400BIST