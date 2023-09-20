***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 13:21
***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız, Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş. paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan Esas Sözleşme Tadili izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarihli 53/1114 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, teslim alınan SPK onaylı tadil tasarılarının Bakanlık onayı için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılması için çalışmalara başlandığı, Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Paydaşlarımıza ve Kamu oyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196400
BIST
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15:587.829
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,90
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.809
En Yüksek
7.898
15:5827,0406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0358
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9493
15:5828,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1223
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
15:581.679,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.679,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.673,48
BIST En Aktif Hisseler15:58
|SANFM
|25,74
|28.511.150
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|493.594.560
|% 10,00
|
|KENT
|500,50
|2.756.800
|% 10,00
|
|ISBTR
|265.358,80
|2.388.229
|% 10,00
|
|UFUK
|77,60
|11.761.790
|% 9,99
|
|PEGYO
|8,37
|84.781.464
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|12.987.517
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|1.326.488
|% -9,96
|
|INGRM
|439,60
|544.384.497
|% -9,64
|
|LIDER
|126,70
|277.420.100
|% -6,84
|
|THYAO
|225,20
|8.241.029.762
|% 3,02
|
|YKBNK
|16,75
|4.083.539.485
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,76
|4.045.665.612
|% 3,36
|
|KOZAL
|28,00
|2.852.380.209
|% 0,00
|
|ALFAS
|158,60
|2.663.198.935
|% 3,32
|
|YKBNK
|16,75
|4.083.539.485
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,76
|4.045.665.612
|% 3,36
|
|ADESE
|2,13
|314.034.878
|% 9,79
|
|EKGYO
|7,96
|1.193.200.836
|% 0,89
|
|ZOREN
|4,65
|670.682.256
|% -0,43
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0406
|% 0,13
|
|Euro
|28,9552
|28,9644
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3751
|33,5425
|% -0,01
|
|Frank
|30,0383
|30,2192
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1865
|7,2225
|% 0,08
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,52
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|2,12
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-30,00
|
|Tam
|11.067
|11.145
|-21,00
|
|Yarım
|5.551
|5.596
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,27
|0,10
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-0,79
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13ANSGR
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 547 adet işlem
-
16:12TUCLK
Yüzde 9.97 oranında artışla 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 759, 743 adet işlem
-
16:11KIMMR
Yüzde 4.25 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 372, 958 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 59 artarak (% 0.48 ) 8, 256
-
16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR