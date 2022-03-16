***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2022 14:31
***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler BERA
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 16.03.2022
Genel Kurul Tarihi 13.04.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
3 - 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
5 - 2021 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
6 - 2021 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte üye seçiminin yapılması,
9 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücret veya huzur hakkı tutarının belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" ve "Etik Kurallar" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
16 - Dilek ve temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information_Document_of_the_Year_2021_to_The_Ordinary_General_Assembly_Bera_Holding.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 5 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Agenda_of_the_Ordinary_General_Assembly_of_Bera_Holding.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.03.2022 tarihli toplantısında Şirketimiz'in 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13.04.2022 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu/KONYA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul davet metni,gündem,vekaletname örneği ve genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte yer almakta olup, ayrıca Gündem ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanlarının ingilizce metinleri eklenmiştir.
Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde her hangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010819
BIST