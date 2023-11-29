***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [BERA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kredi derecelendirme notunun belirlenmesi kapsamında kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucundaUzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AA- (tr) / (Stabil Görünüm),Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (tr) / (Stabil Görünüm),Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Negatif Görünüm),Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Negatif Görünüm),olarak belirlenmiştir.Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220963BIST