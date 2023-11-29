***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.11.2023 17:34
***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kredi derecelendirme notunun belirlenmesi kapsamında kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AA- (tr) / (Stabil Görünüm),
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (tr) / (Stabil Görünüm),
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Negatif Görünüm),
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Negatif Görünüm),
olarak belirlenmiştir.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220963
BIST