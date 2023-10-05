***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BERA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.11.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda İzmir İli, Torbalı İlçesi, Gazi Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan toplam 928.754,05 m2'lik gayrimenkullere Dekor Kağıt Yatırımı ile ilgili olarak Özel Endüstri Bölgesi Statüsü verilmesi için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştur.İzmir Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 21/07/2023 tarih ve 4918983 sayılı Kamu Yararı Kararı Teknik Raporunda belirtilen kriterlerin sağlanması neticesindeSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan OLUR'u ile, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13/d maddesi gereğince 928.754,05m2 (tescil görmemiş alanlar hariç) büyüklüğündeki alanın "Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmir Özel Endüstri Bölgesi" yeri olarak kullanılmasına ilişkin Kamu Yararı Kararı verilmesi uygun görülmüştür.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200063BIST