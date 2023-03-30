Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

30.03.2023 18:26
***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler BERA

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YIL
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KONKA, TREKNKA00026 30.03.2023 52.150 0,04 36,382 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli Pay geri Alım Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım işlemleri kapsamında 30.03.2023 tarihinde 35,94 - 36,58 TL fiyat aralığından (Ortalama 36,382.-TL) 52.150 adet pay geri alınmış olup, sermayemize oranı %0,0401 olarak gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129901


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.896
Değişim :  -0,95% |  -47,11
Açılış :  4.926  
Önceki Kapanış :  4.943  
En Yüksek
5.000 En Düşük
4.881
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKSUN 78,65 9.784.453 % 10,00  
MAKIM 20,90 96.908.317 % 10,00  
ELITE 31,02 23.433.188 % 10,00  
UZERB 201,30 1.813.512 % 10,00  
BVSAN 73,20 602.359.594 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,1645 19,1684 % 0,25  
Euro 20,9275 20,9647 % 0,99  
Sterlin 23,6460 23,7646 % 0,63  
Frank 20,8891 21,0149 % 0,66  
Riyal 5,0905 5,1160 % 0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.979 13,97  
Altın Gr. 1.218 1.218 9,13  
Cumhuriyet 8.158 8.282 1,00  
Tam 8.201 8.300 24,00  
Yarım 4.021 4.061 11,00  
Çeyrek 2.010 2.031 6,00  
Gümüş.Ons 23,77 23,80 0,45  
Gümüş Gr. 14,63 14,65 0,29  
B. Petrol 78,66 78,66 1,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru