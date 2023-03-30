***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
30.03.2023 18:26
***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler BERA
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YIL
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KONKA, TREKNKA00026 30.03.2023 52.150 0,04 36,382 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli Pay geri Alım Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım işlemleri kapsamında 30.03.2023 tarihinde 35,94 - 36,58 TL fiyat aralığından (Ortalama 36,382.-TL) 52.150 adet pay geri alınmış olup, sermayemize oranı %0,0401 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129901
BIST