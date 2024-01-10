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***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

10.01.2024 18:21
***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alımı Hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler BERA

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YIL
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KONKA, TREKNKA00026 30.03.2023 52.150 0,04 36,382 0
B Grubu, KONKA, TREKNKA00026 05.05.2023 36.558 0,028 27,355 52.150
B Grubu, KONKA, TREKNKA00026 29.12.2023 154.260 0,119 46,65 88.708
B Grubu, KONKA, TREKNKA00026 10.01.2024 17.500 0,013 45,5 242.968

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izne istinaden
Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli Pay geri Alım Kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 10.01.2024 tarihinde 45,34 – 45,62 TL fiyat aralığından (Ortalama 45,5-TL) 17.500 adet pay geri alınmıştır. Toplam geri alınan Pay miktarımız 260.468 adete ulaşmış olup, sermayemize oranı %0,2004 olarak gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238200


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