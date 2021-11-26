***KONKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.11.2021 09:08
***KONKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., KONKA.E işlem koduyla 26/11/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 6,95 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979696
BIST
11:021.798
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -20,93
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:0212,0559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0561
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:0213,5627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0953
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:02698,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 8,17
|Açılış
|: 698,47
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:02
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|24.951.850
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|MIATK
|25,42
|80.585.315
|% 9,95
|
|IDEAS
|33,54
|3.800.988
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,26
|33.591.923
|% -7,04
|
|FRIGO
|3,91
|52.612.273
|% -6,01
|
|TACTR
|23,40
|981.490
|% -5,87
|
|TETMT
|234,10
|2.882.413
|% -5,64
|
|THYAO
|17,87
|585.380.635
|% -4,85
|
|GARAN
|11,61
|364.821.440
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,80
|324.168.803
|% -0,90
|
|SISE
|11,97
|302.089.307
|% 0,42
|
|HALKB
|5,32
|251.629.229
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,26
|226.501.918
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,17
|130.780.810
|% -1,81
|
|HALKB
|5,32
|251.629.229
|% 1,33
|
|TSKB
|1,50
|62.308.801
|% 0,00
|
|ODAS
|1,59
|66.896.272
|% -1,85
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0354
|12,0559
|% 0,47
|
|Euro
|13,5314
|13,5627
|% 0,71
|
|Sterlin
|15,9262
|16,0060
|% -0,08
|
|Frank
|12,8813
|12,9589
|% 0,87
|
|Riyal
|3,1948
|3,2108
|% 0,18
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|17,94
|
|Altın Gr.
|698
|698
|8,17
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|0,04
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|-3,44
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
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11:18SAYAS
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 222, 245 adet işlem
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11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, THYAO
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11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ARCLK, SISE
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11:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 63 kaybederek (% -1.34 ) 1, 595
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11:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, BALAT, DURDO, YONGA, UZERB, OZBAL, TRILC, MIATK, PRKAB, DOBUR