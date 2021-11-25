***KONKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KONKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KONKA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKonya Kağıt payları, 26/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Orman Kağıt Basım ve BIST Konya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 130.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKONYA KAGIT XUTUM 26/11/2021KONYA KAGIT XTUMY 26/11/2021KONYA KAGIT XBANA 26/11/2021KONYA KAGIT XHARZ 26/11/2021KONYA KAGIT XUSIN 26/11/2021KONYA KAGIT XKAGT 26/11/2021KONYA KAGIT XSKON 26/11/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979634BIST