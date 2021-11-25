***KONKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
25.11.2021 17:17
***KONKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Konya Kağıt payları, 26/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Orman Kağıt Basım ve BIST Konya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 130.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KONYA KAGIT XUTUM 26/11/2021
KONYA KAGIT XTUMY 26/11/2021
KONYA KAGIT XBANA 26/11/2021
KONYA KAGIT XHARZ 26/11/2021
KONYA KAGIT XUSIN 26/11/2021
KONYA KAGIT XKAGT 26/11/2021
KONYA KAGIT XSKON 26/11/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979634
BIST
18:051.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
18:0511,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1083
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,4707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1410
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05686,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 3,19
|Açılış
|: 686,72
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|33,88
|372.816
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.390.534
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.711.623
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.553.995
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|1.385.513
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.568.758
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.246.978
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.530.092
|% -9,95
|
|DITAS
|25,06
|121.740.779
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,14
|24.308.761
|% -7,89
|
|SASA
|39,14
|2.643.855.559
|% 1,82
|
|PETKM
|7,67
|2.146.054.973
|% -3,40
|
|GARAN
|11,74
|1.920.169.418
|% -0,76
|
|ASELS
|21,28
|1.869.448.773
|% 1,33
|
|KRDMD
|8,88
|1.608.998.575
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,33
|1.107.411.518
|% -4,03
|
|PETKM
|7,67
|2.146.054.973
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,02
|916.612.706
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,88
|1.608.998.575
|% 1,14
|
|HALKB
|5,25
|876.930.391
|% 6,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9906
|11,9959
|% 0,91
|
|Euro
|13,4573
|13,4707
|% 1,06
|
|Sterlin
|15,8488
|15,9283
|% 0,31
|
|Frank
|12,7172
|12,7938
|% 0,30
|
|Riyal
|3,1738
|3,1897
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,66
|
|Altın Gr.
|687
|687
|3,19
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,05
|9,07
|0,06
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem