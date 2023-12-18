***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 10:04
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226309
BIST
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11:187.941
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -53,34
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.922
En Yüksek
8.010
11:1829,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0889
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0680
En Düşük
28,8490
11:1831,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1475
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
11:181.891,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,86
|Açılış
|: 1.891,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.892,11
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler11:18
|UFUK
|99,55
|1.470.890
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,02
|33.692.498
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|38.842.039
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,08
|3.895.947
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|57.411.430
|% 9,93
|
|BEGYO
|3,21
|995.608.205
|% -9,83
|
|BRKO
|3,67
|788.731
|% -9,83
|
|CATES
|56,30
|322.897.167
|% -7,86
|
|KRSTL
|14,04
|8.006.260
|% -7,02
|
|EKOS
|34,00
|87.322.035
|% -6,34
|
|ISCTR
|25,02
|2.778.715.497
|% 2,63
|
|THYAO
|248,80
|2.738.068.833
|% -1,76
|
|AKBNK
|39,06
|1.323.726.773
|% -0,10
|
|YKBNK
|21,52
|1.312.006.532
|% -0,55
|
|HEKTS
|24,14
|1.097.125.850
|% 3,96
|
|BEGYO
|3,21
|995.608.205
|% -9,83
|
|ISCTR
|25,02
|2.778.715.497
|% 2,63
|
|YKBNK
|21,52
|1.312.006.532
|% -0,55
|
|EKGYO
|7,49
|419.611.567
|% 1,08
|
|HEKTS
|24,14
|1.097.125.850
|% 3,96
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0640
|29,0680
|% 0,31
|
|Euro
|31,7626
|31,7754
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,7727
|36,9571
|% 0,42
|
|Frank
|33,3119
|33,5126
|% 0,48
|
|Riyal
|7,7248
|7,7635
|% 0,29
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|951,01
|954,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.168,99
|1.175,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,98
|76,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,00
|2.024,31
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:18
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