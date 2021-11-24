***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
24.11.2021 10:32
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Yürürlükteki Anasözleşmesi ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,4,6,8,9,10,11,12,13,14 06/05/2021 07/05/2021 10325
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979389
BIST
11:301.829
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 44,81
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
11:3012,4461
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
|| -0,3612
|Açılış
|: 12,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,4349
11:3013,9855
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -0,4518
|Açılış
|: 14,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,9731
11:30739,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,66
|Açılış
|: 741,72
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
731,38
BIST En Aktif Hisseler11:28
|PRKAB
|65,45
|21.890.472
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|18.613.527
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|10.931.829
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|41.452.829
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|KZBGY
|35,08
|23.298.761
|% -6,45
|
|GESAN
|23,94
|26.223.847
|% -4,92
|
|IDEAS
|40,96
|6.927.212
|% -3,40
|
|TSPOR
|8,57
|313.612.032
|% -3,27
|
|GARAN
|11,69
|866.726.408
|% 1,04
|
|KRDMD
|9,12
|807.629.155
|% 4,71
|
|PETKM
|8,17
|722.081.021
|% 3,03
|
|YKBNK
|3,48
|666.431.542
|% 1,16
|
|SISE
|12,43
|639.901.787
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,48
|666.431.542
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,22
|325.120.203
|% 2,30
|
|KRDMD
|9,12
|807.629.155
|% 4,71
|
|PETKM
|8,17
|722.081.021
|% 3,03
|
|AKBNK
|6,92
|516.131.804
|% 0,29
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4849
|12,5292
|% -2,17
|
|Euro
|14,0318
|14,0817
|% -2,46
|
|Sterlin
|17,2054
|17,2917
|% 0,56
|
|Frank
|13,7670
|13,8500
|% 0,58
|
|Riyal
|3,4302
|3,4474
|% 0,64
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|2,50
|
|Altın Gr.
|744
|744
|5,47
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,04
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|0,30
|