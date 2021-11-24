***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarKonya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Yürürlükteki Anasözleşmesi ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3,4,6,8,9,10,11,12,13,14 06/05/2021 07/05/2021 10325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979389BIST