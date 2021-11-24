Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

24.11.2021 10:32
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Yürürlükteki Anasözleşmesi ekte sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,4,6,8,9,10,11,12,13,14 06/05/2021 07/05/2021 10325



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979389


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:301.829
Değişim :  2,51% |  44,81
Açılış :  1.799  
Önceki Kapanış :  1.785  
En Yüksek
1.835 En Düşük
1.799
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 65,45 21.890.472 % 10,00  
RALYH 14,74 18.613.527 % 10,00  
MIATK 21,02 10.931.829 % 9,99  
TUCLK 16,00 41.452.829 % 9,97  
DOBUR 240,50 6.009.374 % 9,97  
daha fazla
11:28 Alış Satış %  
Dolar 12,4849 12,5292 % -2,17  
Euro 14,0318 14,0817 % -2,46  
Sterlin 17,2054 17,2917 % 0,56  
Frank 13,7670 13,8500 % 0,58  
Riyal 3,4302 3,4474 % 0,64  
daha fazla
11:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 2,50  
Altın Gr. 744 744 5,47  
Cumhuriyet 4.757 4.829 410,00  
Tam 4.730 4.866 419,80  
Yarım 2.286 2.354 203,07  
Çeyrek 1.147 1.177 101,53  
Gümüş.Ons 23,60 23,63 -0,06  
Gümüş Gr. 9,80 9,81 0,04  
B. Petrol 82,61 82,61 0,30  
Seans Raporu 11:28
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru