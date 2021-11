***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi 2.Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Caddesi No:1 42300 Selçuklu/KONYAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Merkez Fabrika: 2.Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Caddesi No:1 42300 Selçuklu/KONYAGüneşli Şube: Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:21 Güneşli/İSTANBULİnternet Adresi www.konyakagit.com.trElektronik Posta AdresiE-postakagit_info@konyakagit.com.trmatbaa_info@konyakagit.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faks2.Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Caddesi No:1 42300 Selçuklu/KONYA 0332 2390054 0332 2390561Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu İMALAT/KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ,BASIM VE YAYINŞirketin Süresi SINIRSIZPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 26.11.2021 Türkiye BİST Ana PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)BERA HOLDİNG A.Ş 129999999 TRY 0,9999999923MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ 1 TRY 0,0000000076Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1 TRY 30000000 TRY 0,23076923 İMTİYAZLI İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 100000000 TRY 0,76923076 İMTİYAZSIZ İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HAŞİM ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Öğretmen 27.09.2007 Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi EvetBERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş. EROL KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 30.09.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi EvetBERA HOLDİNG A.Ş. MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 24.05.2018 İcrada Görevli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve sahip olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı Hayır 0.0000000076 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi EvetGOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OSMAN ELVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 03.01.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Diş Hekimliği Muayenesinde Hekimlik Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi EvetKOMYAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ SADIK AY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 24.05.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Bera Turizm A.Ş İç Denetçiliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi EvetBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGOLDA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 151811828 68000000 TRY 44,792 İştirakBERA HOLDİNG A.Ş Holding Şirketlerinin Faaliyetleri 341600000 3880636 TRY 1,14 Bağlı Menkul Kıymethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979196BIST