Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.01.2022 16:38
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nebi ÇIĞ Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 221 2251 ncig@konyakagit.com.tr
Mahmut DEMİRCAN Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 221 2000 mahmut.demircan@konyakagit.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 920723
Mahmut DEMİRCAN Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 221 2000 mahmut.demircan@konyakagit.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 920835

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 30000000 TRY 0,23076923 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 100000000 TRY 0,76923070 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989397


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:442.013
Değişim :  0,39% |  7,72
Açılış :  1.993  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.022 En Düşük
1.978
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,56 1.558.363 % 9,97  
ORCAY 29,14 13.296.962 % 9,96  
NIBAS 13,81 34.865.896 % 9,95  
HUBVC 10,07 20.539.531 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.414.746 % 9,91  
daha fazla
17:44 Alış Satış %  
Dolar 13,7815 13,8102 % 1,04  
Euro 15,6120 15,6672 % 1,31  
Sterlin 18,6165 18,7098 % 0,91  
Frank 14,9620 15,0521 % 0,96  
Riyal 3,6608 3,6791 % 0,99  
daha fazla
17:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 -16,56  
Altın Gr. 794 794 -1,13  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,23 22,28 -0,48  
Gümüş Gr. 9,83 9,84 -0,16  
B. Petrol 82,67 82,67 1,87  
Seans Raporu 17:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru