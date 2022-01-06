***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNebi ÇIĞ Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 221 2251 ncig@konyakagit.com.trMahmut DEMİRCAN Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 221 2000 mahmut.demircan@konyakagit.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 920723Mahmut DEMİRCAN Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 221 2000 mahmut.demircan@konyakagit.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 920835Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 30000000 TRY 0,23076923 İMTİYAZLI İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 100000000 TRY 0,76923070 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989397BIST