***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)BERA HOLDİNG A.Ş 100499999 TRY 77,3077DİĞER 26000001 TRY 20,0000GOLDA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 3500000 TRY 2,6923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088592BIST