***KONTR* *AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KONTR******AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AYGAZ, KONTR01.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.BölünmePay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı AçıklamaAYGAZ AYGAZ Aygaz'ın bölünme işlemi nedeniyle azaltılmış sermayesi üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 adet Aygaz A.Ş. (TRAAYGAZ91E0) hissesi karşılığında %5,6499616309346 oranında 0,056499616309346 adet Tüpraş payı (TRATUPRS91E8) Aygaz ortaklarına payları oranında verilecektir.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaKONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR 425,45155 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059106BIST