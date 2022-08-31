Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR* *AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

31.08.2022 17:09
***KONTR* *AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***KONTR******AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AYGAZ, KONTR

01.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Bölünme
Pay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı Açıklama
AYGAZ AYGAZ Aygaz'ın bölünme işlemi nedeniyle azaltılmış sermayesi üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 adet Aygaz A.Ş. (TRAAYGAZ91E0) hissesi karşılığında %5,6499616309346 oranında 0,056499616309346 adet Tüpraş payı (TRATUPRS91E8) Aygaz ortaklarına payları oranında verilecektir.

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR 425,45155 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059106


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:253.188
Değişim :  0,73% |  23,15
Açılış :  3.178  
Önceki Kapanış :  3.165  
En Yüksek
3.199 En Düşük
3.160
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 35,20 190.131.274 % 10,00  
EGGUB 279,40 91.925.459 % 10,00  
SMRTG 37,44 54.376.101 % 9,99  
COSMO 38,96 3.120.892 % 9,99  
TMSN 70,60 119.166.955 % 9,97  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Dolar 18,1842 18,2066 % 0,03  
Euro 18,2595 18,2675 % 0,31  
Sterlin 21,0910 21,1968 % -0,07  
Frank 18,5050 18,6164 % -0,33  
Riyal 4,8248 4,8490 % 0,08  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.723 -1,68  
Altın Gr. 1.004 1.004 -2,79  
Cumhuriyet 6.707 6.809 -54,00  
Tam 6.738 6.797 -35,00  
Yarım 3.283 3.323 -17,00  
Çeyrek 1.647 1.661 -9,00  
Gümüş.Ons 18,15 18,17 -0,28  
Gümüş Gr. 10,57 10,59 -0,19  
B. Petrol 96,46 96,46 -1,38  
Seans Raporu 17:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru