***KONTR* *AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
31.08.2022 17:09
***KONTR******AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AYGAZ, KONTR
01.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Bölünme
Pay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı Açıklama
AYGAZ AYGAZ Aygaz'ın bölünme işlemi nedeniyle azaltılmış sermayesi üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 adet Aygaz A.Ş. (TRAAYGAZ91E0) hissesi karşılığında %5,6499616309346 oranında 0,056499616309346 adet Tüpraş payı (TRATUPRS91E8) Aygaz ortaklarına payları oranında verilecektir.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR 425,45155 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059106
BIST
17:253.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 23,15
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
17:2518,2066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
17:2518,2675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0570
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
17:251.005,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.005,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler17:25
|GZNMI
|35,20
|190.131.274
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|91.925.459
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|54.376.101
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|119.166.955
|% 9,97
|
|ESCAR
|43,20
|3.925.368
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.562.829
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|124,90
|21.117.470
|% -9,49
|
|FLAP
|7,06
|134.342.789
|% -6,61
|
|THYAO
|72,65
|6.384.750.266
|% 3,12
|
|PETKM
|14,21
|5.626.551.716
|% 5,65
|
|GARAN
|23,30
|4.310.301.288
|% -3,80
|
|YKBNK
|7,13
|3.765.226.431
|% 3,94
|
|AKBNK
|12,00
|3.056.320.286
|% 0,93
|
|EKGYO
|4,05
|2.374.386.158
|% 0,50
|
|YKBNK
|7,13
|3.765.226.431
|% 3,94
|
|PETKM
|14,21
|5.626.551.716
|% 5,65
|
|ISCTR
|8,03
|2.765.075.889
|% 0,88
|
|HALKB
|8,59
|2.885.670.055
|% 9,57
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1842
|18,2066
|% 0,03
|
|Euro
|18,2595
|18,2675
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,0910
|21,1968
|% -0,07
|
|Frank
|18,5050
|18,6164
|% -0,33
|
|Riyal
|4,8248
|4,8490
|% 0,08
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-1,68
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.738
|6.797
|-35,00
|
|Yarım
|3.283
|3.323
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,19
|
|B. Petrol
|96,46
|96,46
|-1,38
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:39GLCVY
Yüzde 4.76 oranında artışla 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 552, 625 adet işlem
-
17:38PETKM
Yüzde 5.50 oranında artışla 14.19 lira fiyatla işlem gören hissede 408, 893, 716 adet işlem
-
17:37VAKBN
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 735, 267 adet işlem
-
17:36XU100
Endeks 3, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 61, 826.00 milyon TL de
-
17:36ALARK
Yüzde 5.12 oranında artışla 49.72 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 754, 996 adet işlem