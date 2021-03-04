***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 10:18
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915052
BIST
10:301.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:307,4365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:308,9831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:30410,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,40
|Açılış
|: 410,95
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:28
|KRVGD
|18,59
|113.175.739
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|53,00
|9.101.361
|% -8,62
|
|SEYKM
|31,50
|27.739.080
|% -8,59
|
|THYAO
|14,92
|348.917.995
|% 0,00
|
|PETKM
|5,81
|265.714.614
|% 1,40
|
|OZKGY
|6,15
|142.173.925
|% 9,24
|
|OZKGY
|6,15
|142.173.925
|% 9,24
|
|GOZDE
|8,36
|140.437.538
|% 5,42
|
|PETKM
|5,81
|265.714.614
|% 1,40
|
|TSKB
|1,70
|67.766.720
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|86.470.052
|% 0,00
|
|THYAO
|14,92
|348.917.995
|% 0,00
|
|OZKGY
|6,15
|142.173.925
|% 9,24
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4362
|7,4401
|% -0,07
|
|Euro
|8,9779
|8,9825
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,3397
|10,3915
|% -0,19
|
|Frank
|8,0463
|8,0947
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9743
|1,9842
|% -0,25
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|5,22
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,00
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,59
|