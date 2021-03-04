***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 12:04
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915078
BIST
13:221.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.523
13:227,4783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
13:229,0160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0295
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9529
13:22411,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,94
|Açılış
|: 411,49
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler13:22
|KRVGD
|18,59
|267.008.241
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|10.621.932
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|13.000.861
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|4.909.265
|% 9,97
|
|INDES
|30,48
|8.764.798
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|21.953.614
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.009.945
|% -9,99
|
|CASA
|164,90
|11.661.893
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|11.961.231
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|45.152
|% -9,45
|
|THYAO
|15,12
|1.404.515.213
|% 1,34
|
|PETKM
|5,84
|769.339.677
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,21
|678.924.550
|% 2,12
|
|SISE
|7,69
|576.823.755
|% 0,92
|
|KOZAL
|128,10
|522.732.289
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,44
|446.751.957
|% 0,41
|
|PETKM
|5,84
|769.339.677
|% 1,92
|
|ODAS
|3,94
|433.194.170
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,21
|678.924.550
|% 2,12
|
|THYAO
|15,12
|1.404.515.213
|% 1,34
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4740
|7,4783
|% 0,44
|
|Euro
|9,0099
|9,0160
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,3847
|10,4368
|% 0,24
|
|Frank
|8,0773
|8,1260
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9883
|1,9983
|% 0,46
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-4,00
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.736
|2.778
|23,00
|
|Tam
|2.724
|2.794
|23,24
|
|Yarım
|1.316
|1.352
|11,24
|
|Çeyrek
|660
|676
|5,62
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,37
|