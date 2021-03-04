***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 17:17
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915140
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
18:058,9468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0397
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
18:05409,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,93
|Açılış
|: 409,62
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|69,30
|10.124.001
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.508.799
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.463.024
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.007.116
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.555.423
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|30.987.828
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.336.212
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.038.497
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|19.707.954
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|THYAO
|14,74
|2.693.476.131
|% -1,21
|
|PETKM
|5,87
|1.523.048.818
|% 2,44
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.367.475
|% 4,11
|
|GARAN
|9,40
|1.251.616.648
|% 2,29
|
|SISE
|7,69
|1.245.888.443
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,43
|869.204.603
|% 0,00
|
|PETKM
|5,87
|1.523.048.818
|% 2,44
|
|DOHOL
|3,35
|610.669.616
|% 0,90
|
|THYAO
|14,74
|2.693.476.131
|% -1,21
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.367.475
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4260
|7,4323
|% -0,18
|
|Euro
|8,9411
|8,9468
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,3573
|10,4092
|% -0,02
|
|Frank
|8,0070
|8,0552
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-4,24
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
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17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
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17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
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17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem