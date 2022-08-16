***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:40
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055887
BIST
15:352.809
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -47,89
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.792
15:3517,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:3518,2250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0289
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:351.024,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.024,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler15:35
|CMBTN
|264,30
|35.195.365
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|10.348.335
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.152.081
|% 9,55
|
|AGHOL
|73,85
|349.721.757
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.479.108
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.871.989
|% -9,94
|
|GSRAY
|6,08
|352.499.217
|% -8,43
|
|ATEKS
|44,52
|22.063.625
|% -7,60
|
|THYAO
|62,50
|4.555.010.227
|% -1,73
|
|TUPRS
|290,90
|3.527.293.737
|% 1,18
|
|YKBNK
|5,30
|1.714.710.185
|% -3,28
|
|AKBNK
|10,02
|1.585.144.852
|% -1,96
|
|KARSN
|7,39
|1.436.022.020
|% 3,21
|
|YKBNK
|5,30
|1.714.710.185
|% -3,28
|
|EKGYO
|3,46
|980.001.793
|% -1,70
|
|TSKB
|3,68
|944.439.448
|% 4,84
|
|KARSN
|7,39
|1.436.022.020
|% 3,21
|
|ZOREN
|2,65
|452.503.292
|% 0,38
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9590
|17,9707
|% 0,07
|
|Euro
|18,2169
|18,2250
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,5703
|21,6785
|% -0,09
|
|Frank
|18,8386
|18,9521
|% -0,35
|
|Riyal
|4,7714
|4,7953
|% 0,05
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,46
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.855
|6.959
|-5,00
|
|Tam
|6.894
|6.944
|-12,00
|
|Yarım
|3.359
|3.395
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|20,00
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,30
|95,30
|0,20
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, TKFEN
-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 88 kaybederek (% -1.07 ) 2, 494
-
15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, INTEM, EKIZ, ALMAD
-
15:50
ALMAD, SUMAS, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:50
GZNMI, AGHOL, YATAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında