***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 21:03
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087020
BIST
12:035.261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,70
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:0318,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:0319,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0446
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8731
En Düşük
19,7315
12:031.084,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.084,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:01
|BTCIM
|40,70
|813.343.209
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|88.532.839
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|31.627.249
|% 9,98
|
|ORMA
|78,95
|564.808
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,63
|23.318.314
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|KONTR
|172,20
|198.879.803
|% -5,64
|
|YEOTK
|80,55
|46.491.681
|% -5,62
|
|KRDMD
|18,54
|4.435.294.905
|% -1,49
|
|THYAO
|144,20
|3.531.559.747
|% 0,14
|
|ASELS
|60,00
|2.815.034.882
|% 1,10
|
|EKGYO
|8,26
|2.581.334.207
|% 4,42
|
|AKBNK
|18,17
|2.452.839.565
|% 4,07
|
|EKGYO
|8,26
|2.581.334.207
|% 4,42
|
|SKBNK
|2,85
|757.270.682
|% 3,26
|
|KRDMD
|18,54
|4.435.294.905
|% -1,49
|
|VAKBN
|11,32
|2.292.860.437
|% 7,30
|
|YKBNK
|11,93
|2.298.003.847
|% 3,29
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6453
|18,6482
|% 0,03
|
|Euro
|19,8483
|19,8560
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,0072
|23,1226
|% 0,14
|
|Frank
|20,0224
|20,1430
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9454
|4,9702
|% 0,03
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,78
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.281
|7.329
|-15,00
|
|Yarım
|3.526
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|0,02
|
|B. Petrol
|80,57
|80,57
|-0,11
|