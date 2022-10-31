***KONTR* *ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
31.10.2022 15:03
***KONTR******ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [ESEN, KONTR]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.22 maddesi uyarınca, 01.11.2022 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ESENBOGA ELEKTRIK XHARZ 01/11/2022
KONTROLMATIK TEKNOLOJI XHARZ 01/11/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075276
BIST
15:053.934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 54,93
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:0518,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:0518,4953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0413
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:05981,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,58
|Açılış
|: 981,14
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:05
|AKCNS
|44,00
|103.766.136
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.574
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|265.261.242
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|872.551.146
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.702.880
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|116.359.151
|% -7,88
|
|TUREX
|16,72
|33.023.979
|% -7,47
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|MZHLD
|130,10
|24.154.269
|% -6,87
|
|THYAO
|99,10
|3.990.445.264
|% 2,22
|
|SASA
|118,00
|2.012.345.488
|% 7,96
|
|AKBNK
|14,43
|1.845.755.933
|% -1,70
|
|YKBNK
|8,91
|1.507.424.403
|% 0,34
|
|SISE
|33,04
|1.463.370.917
|% 1,54
|
|EKGYO
|4,39
|945.038.441
|% -0,68
|
|YKBNK
|8,91
|1.507.424.403
|% 0,34
|
|ISCTR
|9,05
|1.264.395.779
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,05
|262.224.142
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,43
|1.845.755.933
|% -1,70
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6145
|18,6167
|% 0,19
|
|Euro
|18,4843
|18,4953
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,4071
|21,5145
|% -0,51
|
|Frank
|18,5431
|18,6548
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% 0,24
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-4,59
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|11,00
|
|Tam
|6.602
|6.657
|-79,00
|
|Yarım
|3.217
|3.252
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.625
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-1,46
|