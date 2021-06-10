***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.06.2021 15:41
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2021, 03.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.06.2021
Tescil Tarihi
10.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.06.2021 / 10346
Açıklamalar
03.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.06.2021 tarihinde tescil edilerek 10346 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941744
BIST
15:571.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.461
En Düşük
1.450
15:578,4917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0982
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
15:5710,3589
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1081
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
15:57515,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -6,16
|Açılış
|: 515,48
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler15:55
|EMKEL
|2,09
|5.484.731
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.837.523
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.550.946
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.516.964
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|263.437.558
|% 9,93
|
|YESIL
|3,51
|66.321.543
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.152.574
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|357.966.022
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|22.465.328
|% -9,95
|
|KOZAL
|129,50
|1.858.232.177
|% 3,19
|
|GARAN
|8,42
|942.648.113
|% 0,72
|
|THYAO
|14,45
|830.558.891
|% -0,76
|
|KOZAA
|16,51
|459.364.770
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,12
|455.983.256
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,12
|455.983.256
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,28
|327.013.423
|% 0,44
|
|GARAN
|8,42
|942.648.113
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,27
|111.392.642
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|50.061.697
|% 1,61
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,12
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-7,78
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.383
|3.470
|-54,66
|
|Yarım
|1.635
|1.679
|-26,44
|
|Çeyrek
|820
|839
|-13,22
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,61
|72,61
|0,39
|