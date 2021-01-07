***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Esas Sözleşme
07.01.2021 19:36
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2020
Açıklamalar
Şirketimizin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddenin yeni hali ile 7 Ocak 2021 tarih ve 10240 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan güncel esas sözleşmesi ekte yer almaktadır..
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/01/2021 07/01/2021 10240
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897923
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0477
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3934
En Düşük
7,2382
18:059,0311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0824
En Düşük
8,8939
18:05452,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,13
|Açılış
|: 452,97
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
455,33
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.924.296
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3467
|7,3536
|% 0,65
|
|Euro
|9,0234
|9,0311
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,9469
|9,9968
|% 0,32
|
|Frank
|8,2750
|8,3248
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9534
|1,9631
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,17
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,02
|
|B. Petrol
|54,47
|54,47
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem