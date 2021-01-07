***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Esas Sözleşme









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2020AçıklamalarŞirketimizin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddenin yeni hali ile 7 Ocak 2021 tarih ve 10240 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan güncel esas sözleşmesi ekte yer almaktadır..Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 06/01/2021 07/01/2021 10240http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897923BIST