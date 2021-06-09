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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

09.06.2021 19:52



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2021
Karar Sayısı
2021/20
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun   Karar Tarihi:09/06/2021 Karar Sayısı: 2021/20  SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI                                                                                                                                                             09.06.2021 Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği  ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan, Şirketimizin 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ait konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda • Tarafımızca incelendiğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla,  KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı            Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı      Sami Aslanhan                             Ömer Ünsalan   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi             Genel Müdür                                                 Burhanettin Koray Tunçalp                     Osman Şahin Köşker                                                                                                



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941550


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