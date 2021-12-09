***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
09.12.2021 19:34
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021, 16.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü Lityum-İyon, Lityum-Polimer, Lityum-Demir Fosfat, Nikel-Kadmiyum, Nikel Metal Hidrit, Çinko-Hava pil ve bataryalar ile güneş pili, ısıl pil, yakıt pili, şarj cihazlan, pil/batarya laboratuvar test sistemleri, her cins akü ve enerji depolama sistemi ve teknolojisini üretmek, ilgili sistemler için tüm BMS, PMS, elektronik, haberleşme, enformasyon teknolojileri, donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek ve her türlü mühendislik çözümlerine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirmesi, entegrasyonu, veri işleme sistemlerinin oluşturulması, veri aktarımı, veri güvenliği, veri analiz ve veri madenciliği işlemlerinin yapılması, bilgi teknolojileri iş zekası çözümlerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve onanın hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
15.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
08.12.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
15.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
15.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,47
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
7,46
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 16.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında Şirketimiz, 16.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirketimiz tarafından iştirak edilecek şirketin unvanı belirlenmiş ve şirketimiz tarafından iştirak edilecek sermaye miktarında değişiklikler yapılmış ve diğer hususlar belirlenmiştir. Anılan Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte 1.31.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız da kurulması kararlaştırılan Batarya teknolojileri konusunda, Lityum İyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektro kimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemi tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerinde bulunması planlanan yeni şirketin, 2.Unvanının Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi olmasına, 3.Söz konusu şirketin 15.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına, 4.Söz konusu şirketin Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına, 5.31.05.2021 tarihli İlgili Yönetim Kurulu kararında alınmış yatırım ve teşviklerin söz konusu şirket altında devam ettirilmesine, 6.Ankara İli, Polatlı ilçesi, Çekirdeksiz Mahallesi,140134 Ada 1 parsel üzerinde yer alan 97.540,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve üzerindeki Fabrika Binası niteliğindeki taşınmazın söz konusu şirkete satışının/devrinin yapılmasına, 7.Kurulacak Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Giray Alkın Ilıca'nın, Handan Büyükkardeş'in ve Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu şirket, "Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi" unvanı ile kurulmuş olup 08.12.2021 tarihinde Polatlı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.12.2021 tarihli 10469 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982537
BIST