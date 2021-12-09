***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021, 16.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü Lityum-İyon, Lityum-Polimer, Lityum-Demir Fosfat, Nikel-Kadmiyum, Nikel Metal Hidrit, Çinko-Hava pil ve bataryalar ile güneş pili, ısıl pil, yakıt pili, şarj cihazlan, pil/batarya laboratuvar test sistemleri, her cins akü ve enerji depolama sistemi ve teknolojisini üretmek, ilgili sistemler için tüm BMS, PMS, elektronik, haberleşme, enformasyon teknolojileri, donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek ve her türlü mühendislik çözümlerine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirmesi, entegrasyonu, veri işleme sistemlerinin oluşturulması, veri aktarımı, veri güvenliği, veri analiz ve veri madenciliği işlemlerinin yapılması, bilgi teknolojileri iş zekası çözümlerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve onanın hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi15.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih08.12.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı15.000.000Beher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar15.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,47İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)7,46Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni şirket kuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 16.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında Şirketimiz, 16.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirketimiz tarafından iştirak edilecek şirketin unvanı belirlenmiş ve şirketimiz tarafından iştirak edilecek sermaye miktarında değişiklikler yapılmış ve diğer hususlar belirlenmiştir. Anılan Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte 1.31.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız da kurulması kararlaştırılan Batarya teknolojileri konusunda, Lityum İyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektro kimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemi tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerinde bulunması planlanan yeni şirketin, 2.Unvanının Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi olmasına, 3.Söz konusu şirketin 15.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına, 4.Söz konusu şirketin Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına, 5.31.05.2021 tarihli İlgili Yönetim Kurulu kararında alınmış yatırım ve teşviklerin söz konusu şirket altında devam ettirilmesine, 6.Ankara İli, Polatlı ilçesi, Çekirdeksiz Mahallesi,140134 Ada 1 parsel üzerinde yer alan 97.540,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve üzerindeki Fabrika Binası niteliğindeki taşınmazın söz konusu şirkete satışının/devrinin yapılmasına, 7.Kurulacak Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Giray Alkın Ilıca'nın, Handan Büyükkardeş'in ve Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu şirket, "Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi" unvanı ile kurulmuş olup 08.12.2021 tarihinde Polatlı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.12.2021 tarihli 10469 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982537BIST