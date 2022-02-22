***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 611.807.669 201.141.518Satışların Maliyeti28 -446.448.313 -153.569.429TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)165.359.356 47.572.089BRÜT KAR (ZARAR)165.359.356 47.572.089Genel Yönetim Giderleri29-30 -26.697.521 -15.651.856Pazarlama Giderleri29-30 -27.124.857 -5.957.733Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -4.405.241 -875.333Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 179.221.302 46.814.518Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -117.772.430 -40.255.270ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)168.580.609 31.646.415Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 65.078.658 4.863.147Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerTLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-135.338.654 -57.491.455Dönem Karı (Zararı)37 130.554.106 23.987.205Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.314.886 5.213.382Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 6.901.710 1.755.524Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler934.572 -34.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 937.831 -83.510Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 -3.259 49.277Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.180.962 3.936.165Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -2.002.238 -950.872Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 11.183.200 4.887.037Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-23.192.000 -3.018.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler32 -23.192.000 -3.018.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 157.641 39.603Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 18.347.460 3.011.823Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler9 -67.827Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-947.632 -477.500Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -947.632 -477.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-262.522.246 -84.837.552Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -37.737.206 -4.881.895Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -280.542.877 -56.899.049Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -10.908.689 3.192.111Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-3.669.002 9.792.182Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)15 -3.669.002 9.792.182Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -74.150.792 -50.899.911Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 -62.653.789 -6.231.466Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 76.488.411 31.273.686Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 1.607.633 -173.503Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 4.380.040 -3.804.319Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 137.647.755 -5.052.727İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.983.730 -1.152.661Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25-26 -16.254.014 -1.814.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 3.270.284 662.030Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-120.653.254 -55.636.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -109.099 -77.362Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -14.576.301 -1.777.128YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.245.366 -1.331.608İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 -5.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri986.832 640.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri986.832 640.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.232.198 -1.971.608Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -25.494.666 -1.815.112Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -26.737.532 -156.496FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI216.645.686 89.659.470Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri67.394.375Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 67.394.375Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 232.733.296 26.201.260Ödenen Temettüler27 -6.906.648Ödenen Faiz33 -11.183.200 -4.887.037Alınan Faiz34 2.002.238 950.872YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.061.666 30.836.407NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.061.666 30.836.407DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 52.087.330 21.250.923DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 77.148.996 52.087.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 77.148.996 52.087.330Finansal Yatırımlar7 40.979.100 4.881.895Ticari Alacaklar10 393.794.155 113.251.278İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 6.768.495 8.946.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 387.025.660 104.304.983Diğer Alacaklar11 36.307.948 25.399.259İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 11.746.915 21.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 24.561.033 25.377.704Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 4.097.012 643.465Stoklar13 133.991.429 59.840.637Peşin Ödenmiş Giderler24 71.984.669 20.568.126İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24-38 415.487 358.095İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 71.569.182 20.210.031Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 672.776 2.709.468Diğer Dönen Varlıklar26 19.922.343 1.631.637ARA TOPLAM778.898.428 281.013.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR778.898.428 281.013.095DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.109.175Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 4.788.649 -53.710Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 46.374.000 23.182.000Maddi Duran Varlıklar18 65.828.835 12.765.720Kullanım Hakkı Varlıkları9 788.294Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 22.607.144 213.309Peşin Ödenmiş Giderler24 11.575.852 338.606Ertelenmiş Vergi Varlığı36 7.455.575 2.614.356TOPLAM DURAN VARLIKLAR161.527.524 39.060.281TOPLAM VARLIKLAR940.425.952 320.073.376KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8-9 179.059.639 42.323.145Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 42.513.594 6.851.453Ticari Borçlar10 157.818.504 81.330.093İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 339.961İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 157.478.543 81.330.093Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 2.929.120 1.321.487Diğer Borçlar11 4.449.264 69.224İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 2.130.540İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.318.724 69.224Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 2.046.799 2.262.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 175.210.959 37.563.204İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 175.210.959 37.563.204Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 10.263.739 1.359.675Kısa Vadeli Karşılıklar1.224.037 649.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.224.037 649.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 4.369.875 1.099.591İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 4.369.875 1.099.591ARA TOPLAM579.885.530 174.829.384TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER579.885.530 174.829.384UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8-9 67.941.556 6.886.428Uzun Vadeli Karşılıklar1.294.299 903.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 1.248.281 854.035Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 46.018 49.277Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 4.904.758 3.727.127TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.140.613 11.516.867TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER654.026.143 186.346.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar286.577.755 133.791.439Ödenmiş Sermaye27 38.062.500 38.062.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 59.331.875 59.331.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)32.855.231 4.299.179Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32.855.231 4.299.179Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 33.135.234 4.477.856Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -280.003 -178.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)469.174Yabancı Para Çevrim Farkları27 469.174Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.617.443 10.299Yasal Yedekler27 1.617.443 10.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 23.573.794 8.108.635Net Dönem Karı veya Zararı37 130.667.738 23.978.951Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -177.946 -64.314TOPLAM ÖZKAYNAKLAR286.399.809 133.727.125TOPLAM KAYNAKLAR940.425.952 320.073.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 4.454.288 -90.337 10.299 454.243 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317Transferler27 20.000 7.654.392 -27.654.392 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 23.568 -88.340 23.978.951 23.914.179 8.254 23.922.433Sermaye Arttırımı27 8.062.500 59.331.875 67.394.375 0 67.394.375Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 10.299 8.108.635 23.978.951 133.791.439 -64.314 133.727.125Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 10.299 8.108.635 23.978.951 133.791.439 -64.314 133.727.125Transferler27 1.607.144 22.371.807 -23.978.951 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 28.657.378 -101.326 469.174 130.667.738 159.692.964 -113.632 159.579.332Kar Payları27 -6.906.648 -6.906.648 0 -6.906.648Dönem Sonu Bakiyeler38.062.500 59.331.875 33.135.234 -280.003 469.174 1.617.443 23.573.794 130.667.738 286.577.755 -177.946 286.399.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37 130.554.106 23.987.205DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.556.052 -64.772Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 30.165.662Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22-27 -140.293 -107.530Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.469.317 42.758Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27-36 -1.469.317 42.758Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar469.174Yabancı Para Çevrim Farkları469.174Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)27 469.174DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.025.226 -64.772TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.579.332 23.922.433Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27-36 -113.632 8.254Ana Ortaklık Payları27-36 159.692.964 23.914.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003614BIST