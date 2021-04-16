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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

16.04.2021 17:25



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun 16.04.2021 tarihli 2021/12 nolu kararıyla Şirketimizin 27.04.2021 Salı günü saat 11:00'de Ramada Plaza İstanbul, Oruçreis Mahallesi Tekstilciler Cad. No: 3 Esenler, 34235 İSTANBUL adresinde yapılacak olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, T.C. İçişleri Bakanlığı'nın "Kısmi Kapanma Genelgesi" ilgili maddesinde belirtilen genel kurullar dahil yapılacak geniş katılımlı her türlü etkinliğe 17.05.2021 tarihine kadar izin verilmeyeceği yönündeki kararına istinaden, otellerde düzenlenecek bu tarz etkinliklerin 17.05.2021 tarihine kadar iptal edildiği ve bu koşullarda 27.04.2021 tarihinde yapılması planlanan 2020 olağan genel kurul etkinliğimizin de iptal edildiğinin tarafımıza bildirilmesi üzerine, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihinin belirlenmesinin ardından gerekli duyurular yapılacaktır. Tüm yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928853


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