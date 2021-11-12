***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
12.11.2021 19:19
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977510
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:059,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9973
En Düşük
9,8824
18:0511,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0888
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4451
En Düşük
11,3199
18:05596,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,49
|Açılış
|: 596,74
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
598,34
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9738
|9,9831
|% 0,81
|
|Euro
|11,4201
|11,4387
|% 0,78
|
|Sterlin
|13,3273
|13,3941
|% 0,98
|
|Frank
|10,7813
|10,8463
|% 0,73
|
|Riyal
|2,6502
|2,6635
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-0,97
|
|Altın Gr.
|596
|597
|3,31
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|0,06
|
|B. Petrol
|82,26
|82,26
|-0,61
|