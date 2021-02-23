***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
23.02.2021 13:49
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
111 adet 154/33.6 kV, 50/62.5 MVA Güç Transformatörü ile yedek malzemeleri mal alımı
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/02/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
23/02/2021
İhale Sonucu
72,79,87 ve 93. iş kalemlerinde en iyi teklif şirketimiz tarafında verilmiştir.
İhale Bedeli
18.367.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, 23.02.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 2021-MYD/2 IKN'li "111 adet 154/33.6 kV, 50/62.5 MVA Güç Transformatörü ile yedek malzemeleri mal alımı " İhalesine katılmış olup, 72,79,87 ve 93. iş kalemlerinde vergiler hariç toplam 18.367.000,00 TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurum ihale komisyon kararı beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911797
BIST