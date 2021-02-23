***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu111 adet 154/33.6 kV, 50/62.5 MVA Güç Transformatörü ile yedek malzemeleri mal alımıİhaleyi Açan TarafTürkiye Elektrik İletim A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi23/02/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih23/02/2021İhale Sonucu72,79,87 ve 93. iş kalemlerinde en iyi teklif şirketimiz tarafında verilmiştir.İhale Bedeli18.367.000,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, 23.02.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 2021-MYD/2 IKN'li "111 adet 154/33.6 kV, 50/62.5 MVA Güç Transformatörü ile yedek malzemeleri mal alımı " İhalesine katılmış olup, 72,79,87 ve 93. iş kalemlerinde vergiler hariç toplam 18.367.000,00 TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurum ihale komisyon kararı beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911797BIST