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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

03.03.2021 00:50



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Lot II: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Matam / Senegal
İhaleyi Açan Taraf
Manantali Energy Management Company (SOGEM)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
Devam ediyor
İhale Bedeli
1.900.000 Euro
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Manantali Energy Management Company (SOGEM) tarafından düzenlenen, World Bank Group, International Development Association kredili, Manantali II Project / IDA Credit N6033-SN Lot II: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Matam / Senegal İhalesinde en iyi teklif 1.900.000 Euro bedelle şirketimiz tarafından verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, düzenleyen firmadan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet gelmesi beklenecektir.  Sürecin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914699


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