***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuLot II: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Matam / Senegalİhaleyi Açan TarafManantali Energy Management Company (SOGEM)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi02/03/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuDevam ediyorİhale Bedeli1.900.000 Euroİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarManantali Energy Management Company (SOGEM) tarafından düzenlenen, World Bank Group, International Development Association kredili, Manantali II Project / IDA Credit N6033-SN Lot II: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Matam / Senegal İhalesinde en iyi teklif 1.900.000 Euro bedelle şirketimiz tarafından verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, düzenleyen firmadan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet gelmesi beklenecektir. Sürecin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914699BIST