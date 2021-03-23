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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

23.03.2021 13:12



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
111 adet 154/33.6 kV, 50/62.5 MVA Güç Transformatörü ile yedek malzemeleri mal alımı
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/02/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
23/02/2021
İhale Sonucu
72,79,87 ve 93. iş kalemlerinin,vergiler hariç toplam 18.367.000,00 TL bedelli ihalesi için firmamıza sözleşmeye davet yazısı ulaşmıştır.
İhale Bedeli
18.367.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

12.03.2021 tarihli açıklamamızda
Şirketimiz, 23.02.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 2021-MYD/2 IKN'li "111 adet 154/33.6 kV, 50/62.5 MVA Güç Transformatörü ile yedek malzemeleri mal alımı İhale sonucuyla ilgili ihale komisyon kararı tarafımıza ulaştığı, 72,79,87 ve 93. iş kalemlerinin,vergiler hariç toplam 18.367.000,00 TL bedelle firmamıza ihale edildiği bildirilmiş, sözleşmeye davet yazısı beklendiği duyurulmuştu,  Sözleşmeye davet yazısı tarafımıza ulaşmış olup bu süreçle ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919923


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