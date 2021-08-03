***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuHirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesiİhaleyi Açan TarafELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi28/07/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih28/07/2021İhale Sonucuİhale uhdemizde kalmış olup sözleşmeye davet yazısı tarafımıza ulaşmıştır.İhale Bedeli564.500 Euroİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar28.07.2021 tarihli duyurumuzda "Şirketimiz, ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.(EÜAŞ) tarafından 28.07.2021 tarihinde düzenlenen, 2020/384361 İKN'lı "Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi" İhalesine katılmış olup vergiler hariç 564.500 Euro tutarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir" şeklinde ilan edilmişti. İhaleyi düzenleyen idare tarafından sözkonusu işe ait sözleşmeye davet yazısı bu gün itibariyle tarafımıza ulaşmış olup bu süreçle ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954333BIST