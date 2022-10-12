***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
12.10.2022 18:06
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2022, 12.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
AVRUPA BÖLGESİ KAYIP KAÇAK VE BASINÇ YÖNETİMİ PROJESİ-II
İhaleyi Açan Taraf
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürülüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/07/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/07/2022
İhale Sonucu
Bugün Sözleşme imzalanmıştır
İhale Bedeli
97.985.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
--
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
12.10.2022 tarihli bildirimizde de şehven, 27.09.2022 tarihli bildirimimizde "Şirketimiz bugün girmiş olduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare) tarafından düzenlenen 2022/746723 İKN'lu " MEVCUT KATODİK KORUMA SİSTEMİNİN REVİZYONU, UZAKTAN İZLENİLMESİ VE KONTOL EDİLMESİ İŞLERİ " ihalesinde vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle, idarenin düzenlemiş olduğu "E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı"na göre, uygun bulunan teklifler içerisindeki en iyi teklifi vermiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır," şeklinde açıklama yapmıştık. Sehven, Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle bugün imzalanmıştır. şeklinde duyurmuştuk,
söz konusu ihale "AVRUPA BÖLGESİ KAYIP KAÇAK BASINÇ YÖNETİMİ PROJESİ-II" işi olup vergiler hariç 97.985.000 TL bedelle bugün imzalanmıştır, sehven yapılan bu hata dolayısıyla kamuoyundan özür dileriz. Kamuoyuna ve yatırımcılara duyurulur. 27.09.2022 tarihli bildirimimizde "Şirketimiz bugün girmiş olduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare) tarafından düzenlenen 2022/746723 İKN'lu " MEVCUT KATODİK KORUMA SİSTEMİNİN REVİZYONU, UZAKTAN İZLENİLMESİ VE KONTOL EDİLMESİ İŞLERİ " ihalesinde vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle, idarenin düzenlemiş olduğu "E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı"na göre, uygun bulunan teklifler içerisindeki en iyi teklifi vermiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır," şeklinde açıklama yapmıştık. Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle bugün imzalanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071285
BIST