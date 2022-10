***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2022, 12.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAVRUPA BÖLGESİ KAYIP KAÇAK VE BASINÇ YÖNETİMİ PROJESİ-IIİhaleyi Açan Tarafİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürülüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi26/07/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih26/07/2022İhale SonucuBugün Sözleşme imzalanmıştırİhale Bedeli97.985.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım--Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar12.10.2022 tarihli bildirimizde de şehven, 27.09.2022 tarihli bildirimimizde "Şirketimiz bugün girmiş olduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare) tarafından düzenlenen 2022/746723 İKN'lu " MEVCUT KATODİK KORUMA SİSTEMİNİN REVİZYONU, UZAKTAN İZLENİLMESİ VE KONTOL EDİLMESİ İŞLERİ " ihalesinde vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle, idarenin düzenlemiş olduğu "E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı"na göre, uygun bulunan teklifler içerisindeki en iyi teklifi vermiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır," şeklinde açıklama yapmıştık. Sehven, Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle bugün imzalanmıştır. şeklinde duyurmuştuk,söz konusu ihale "AVRUPA BÖLGESİ KAYIP KAÇAK BASINÇ YÖNETİMİ PROJESİ-II" işi olup vergiler hariç 97.985.000 TL bedelle bugün imzalanmıştır, sehven yapılan bu hata dolayısıyla kamuoyundan özür dileriz. Kamuoyuna ve yatırımcılara duyurulur. 27.09.2022 tarihli bildirimimizde "Şirketimiz bugün girmiş olduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare) tarafından düzenlenen 2022/746723 İKN'lu " MEVCUT KATODİK KORUMA SİSTEMİNİN REVİZYONU, UZAKTAN İZLENİLMESİ VE KONTOL EDİLMESİ İŞLERİ " ihalesinde vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle, idarenin düzenlemiş olduğu "E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı"na göre, uygun bulunan teklifler içerisindeki en iyi teklifi vermiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır," şeklinde açıklama yapmıştık. Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle bugün imzalanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071285BIST