***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
15.11.2022 12:08
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Emet Espey 800000 ton/yıl Kapasiteli Konsantratör Tesisi Yapım İşi
İhaleyi Açan Taraf
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/11/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Şirketimiz en iyi teklifi vererek 1.sırada yer almıştır.
İhale Bedeli
389.899.000,00 TRY
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz bugün girmiş olduğu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/962489 İKN'lu "Emet Espey 800000 ton/yıl Kapasiteli Konsantratör Tesisi Yapım İşi" ihalesinde, vergiler hariç 389.899.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080049
BIST
13:554.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 38,54
|Açılış
|: 4.632
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|Önceki Kapanış
|: 4.570
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4.687
En Düşük
4.535
13:5518,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 18,7300
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|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,6485
En Düşük
18,5529
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|Önceki Kapanış
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1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler13:55
|BRLSM
|22,22
|156.465.704
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|1.984.041.400
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|114.042.611
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|179.181.607
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|676.973.340
|% 9,97
|
|MNDRS
|9,91
|168.578.332
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|586.047.116
|% -9,97
|
|UZERB
|41,00
|221.628
|% -7,24
|
|NTHOL
|13,04
|109.736.194
|% -6,79
|
|BNTAS
|6,32
|60.265.332
|% -5,11
|
|THYAO
|109,20
|6.651.190.590
|% -0,46
|
|ASELS
|41,80
|4.072.373.236
|% 0,24
|
|ODAS
|11,67
|3.506.661.538
|% -1,85
|
|EREGL
|37,00
|3.497.071.992
|% -0,91
|
|PETKM
|15,02
|3.414.811.388
|% -1,57
|
|ALBRK
|2,80
|899.089.141
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,29
|713.911.167
|% -0,87
|
|ODAS
|11,67
|3.506.661.538
|% -1,85
|
|ISCTR
|9,39
|2.574.368.569
|% 1,40
|
|EKGYO
|5,54
|1.481.314.567
|% -2,12
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6083
|18,6127
|% 0,05
|
|Euro
|19,4154
|19,4261
|% 1,07
|
|Sterlin
|22,0076
|22,1180
|% 0,94
|
|Frank
|19,7416
|19,8605
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9362
|4,9609
|% 0,03
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,71
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,86
|
|Cumhuriyet
|7.085
|7.192
|71,00
|
|Tam
|7.047
|7.166
|32,00
|
|Yarım
|3.422
|3.504
|16,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,02
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|B. Petrol
|92,53
|92,53
|-0,61
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