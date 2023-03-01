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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

01.03.2023 13:20
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Doğubayazıt Kompresör İstasyonu Atık Baca Gazı Isısının Enerji Dönüşümü Projesi
İhaleyi Açan Taraf
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/01/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
Sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
349.800.000,00 TRY
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

19.01.2023 tarihli bildirimimizde "Şirketimiz bugün girmiş olduğu BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ) tarafından düzenlenen 2022/1105053 İKN'lu "Doğubayazıt Kompresör İstasyonu Atık Baca Gazı Isısının Enerji Dönüşümü Projesi"  işi ihalesinde vergiler hariç 349.800.000,00 TRY (Türk Lirası) bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır.
İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu  ile paylaşılacaktır" şeklinde açıklama yapmıştık.
Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 349.800.000,00 TRY bedelle imzalanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118238


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