***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuDoğubayazıt Kompresör İstasyonu Atık Baca Gazı Isısının Enerji Dönüşümü Projesiİhaleyi Açan TarafBORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi19/01/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuSözleşme imzalanmıştır.İhale Bedeli349.800.000,00 TRYİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar19.01.2023 tarihli bildirimimizde "Şirketimiz bugün girmiş olduğu BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ) tarafından düzenlenen 2022/1105053 İKN'lu "Doğubayazıt Kompresör İstasyonu Atık Baca Gazı Isısının Enerji Dönüşümü Projesi" işi ihalesinde vergiler hariç 349.800.000,00 TRY (Türk Lirası) bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır.İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" şeklinde açıklama yapmıştık.Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 349.800.000,00 TRY bedelle imzalanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118238BIST