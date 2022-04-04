***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.04.2022 18:35
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2022
Ek Açıklamalar
29.03.2022 tarihli KAP açıklamamızda,
28.03.2022 tarihinde yaptığımız KAP açıklamamızda
Yönetim Kurulumuzun 28.03.2022 tarihli kararıyla
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine
ve kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları için
(5 yıl) süreyle uzatılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca söz konusu
değişikliklere ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı
6.maddesinin işbu kararın (1) numaralı ekinde yer alan şekilde değiştirilmesine,
Esas sözleşme değişiklikleri için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu
ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, alınan izinleri müteakiben söz konusu
değişikliğin şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına ve gerekli sair işlemlerin
tamamlanmasına karar verildiğini ve söz konusu Yönetim Kurulu kararı kapsamında
29.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğunu duyurmuştuk.
Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.03.2022 tarihinde onaylanmıştır
Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kontrolmatik Teknoloji Esas Sözleşme Tadil Tasarısı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015669
BIST