***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2022Ek Açıklamalar29.03.2022 tarihli KAP açıklamamızda,28.03.2022 tarihinde yaptığımız KAP açıklamamızdaYönetim Kurulumuzun 28.03.2022 tarihli kararıylaŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'ye yükseltilmesineve kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları için(5 yıl) süreyle uzatılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nunKayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca söz konusudeğişikliklere ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı6.maddesinin işbu kararın (1) numaralı ekinde yer alan şekilde değiştirilmesine,Esas sözleşme değişiklikleri için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, alınan izinleri müteakiben söz konusudeğişikliğin şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına ve gerekli sair işlemlerintamamlanmasına karar verildiğini ve söz konusu Yönetim Kurulu kararı kapsamında29.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğunu duyurmuştuk.Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.03.2022 tarihinde onaylanmıştırKamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kontrolmatik Teknoloji Esas Sözleşme Tadil Tasarısı .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015669BIST