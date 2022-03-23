***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.03.2022 10:47
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz için JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından
Kredi Derecelendirme değerlendirmesi yapılmıştır.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012189
BIST
10:322.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,46
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.192
10:3214,8201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
10:3216,3438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0153
|Açılış
|: 16,3600
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|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
10:32914,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,96
|Açılış
|: 914,16
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler10:30
|ENSRI
|16,94
|21.116.349
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|19.579.056
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|8.610.328
|% 9,98
|
|KONKA
|13,26
|41.348.455
|% 8,60
|
|KARTN
|60,75
|54.484.741
|% 7,81
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|259,50
|40.765.349
|% -9,52
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|AYEN
|11,31
|14.097.697
|% -4,88
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,08
|1.003.773.668
|% 1,26
|
|THYAO
|28,64
|428.706.276
|% 0,42
|
|EREGL
|33,56
|341.870.548
|% -0,71
|
|KRDMD
|15,30
|317.561.289
|% 0,26
|
|HEKTS
|17,34
|238.540.835
|% 0,06
|
|GARAN
|12,08
|1.003.773.668
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,36
|104.019.493
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,09
|173.538.729
|% -0,24
|
|ODAS
|1,66
|43.912.110
|% 0,61
|
|PETKM
|8,88
|211.712.371
|% 0,57
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8153
|14,8234
|% 0,01
|
|Euro
|16,3343
|16,3496
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,5869
|19,6851
|% -0,10
|
|Frank
|15,7893
|15,8844
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9378
|3,9575
|% -0,09
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-2,80
|
|Altın Gr.
|913
|914
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,01
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,60
|