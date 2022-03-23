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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

23.03.2022 10:47
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz için JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 
Kredi Derecelendirme değerlendirmesi yapılmıştır.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012189


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENSRI 16,94 21.116.349 % 10,00  
NETAS 17,93 19.579.056 % 10,00  
GZNMI 38,34 8.610.328 % 9,98  
KONKA 13,26 41.348.455 % 8,60  
KARTN 60,75 54.484.741 % 7,81  
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10:30 Alış Satış %  
Dolar 14,8153 14,8234 % 0,01  
Euro 16,3343 16,3496 % -0,06  
Sterlin 19,5869 19,6851 % -0,10  
Frank 15,7893 15,8844 % -0,28  
Riyal 3,9378 3,9575 % -0,09  
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10:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.919 -2,80  
Altın Gr. 913 914 -2,43  
Cumhuriyet 6.061 6.163 -44,00  
Tam 6.032 6.182 -54,06  
Yarım 2.916 2.991 -26,15  
Çeyrek 1.462 1.495 -13,07  
Gümüş.Ons 24,84 24,86 0,07  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 0,01  
B. Petrol 116 116 0,60  
Seans Raporu 10:30
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